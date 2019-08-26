رياضة | تعرف على تفاصيل حديث دافيد لويز مع محمد صلاح بعد قمة الأنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل حديث دافيد لويز مع محمد صلاح بعد قمة الأنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دافيد لويز المدافع البرازيلي لفريق أرسنال الإنجليزى عن حديثه مع النجم المصري محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وأرسنال بالجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى والذى انتهى بفوز الريدز بثلاثيه مقابل هدف.

وصرح لويز لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الهدف الثانى الذى أحرزه محمد صلاح من ركلة جزاء قتل اللقاء بأكمله وأعطى الفوز لليفربول.

وأشار لويز أنه تحدث مع محمد صلاح عقب اللقاء حول ركلة الجزاء مؤكداً أن الدولى المصري أكد له انه لم يشعر انه جذب قميصه من الخلف.

وسجل محمد صلاح هدفين خلال المبارياة ليرفع رصيده لثلاث أهداف مع ليفربول فى ثلاث مباريات بالدورى الإنجليزى