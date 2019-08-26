شكرا لقرائتكم العشري: إقالة لاسارتي كانت بسبب الضغوط والهزائم المتتالية من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، على أن رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء عقب وداع النادي الأهلي لبطولة كأس مصر من دور الـ 16 كان منطقياً.

وحول إقالة لاسارتى قال العشرى: الضغوط كانت كبيرة خاصة بعد الهزائم المتتالية من بيراميدز حتى مع انتصاراته الجماهير كانت غير مقنعه بتواجده، وأرى أنه مدرب جيد لكن لم تظهر له بصمة خلال تواجده بالأهلي ورحيله كان مطلب جماهيري.

وخسر النادي الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي ثلاث مباريات متتالية أمام بيراميدز، كانت الأولى بنتيجة 2/1 في الدور الأول من الدوري، والثانية بهدف نظيف في الدور الثاني، أمام الثالثة والتي جاءت بهدف نظيف أيضاً تسببت في وداع المارد الأحمر لبطولة كأس مصر من دور الـ 16.