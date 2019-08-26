شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يظهر «العين الحمراء» للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أظهر الصربى «ميتشو»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، العين الحمراء للاعبى الفريق، رغم الفوز بسداسية على ديكاداها الصومالى فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

وأبدى المدير الفنى الصربى داخل غرف خلع الملابس، عقب انتهاء المباراة، غضبه من الأنانية لدى بعض اللاعبين وعدم توظيف مهاراتهم بشكل جماعى، مشددا على أنه لن يقبل بتكرار ما حدث، حيث ظل مع اللاعبين لمدة ساعة فى وصلة من التوبيخ.

وأوضح «ميتشو» أن الفريق سيواجه منافسين أقوياء فى اللقاءات القادمة، واللعب بتلك الطريقة سيؤثر بشكل سلبى ويمنح الفرق الأخرى الفرصة للفوز، مشددا على عدم وجود نجم أوحد داخل الفريق، ومن لا ينفذ التعليمات لن يحصل على فرصة المشاركة فى المباريات.

كما حرص المدير الفنى للفارس الأبيض على الاجتماع منفردًا باللاعب كريم بامبو، وعنفه بسبب ما حدث منه خلال المباراة وتلويحه بيده لزميله المغربى أشرف بن شرقى، وطالبه بعدم تكرار ما حدث، وأنه لن يرحم أى لاعب يخالف التعليمات، وحذره من تكرار ذلك وأن يكون تركيزه داخل الملعب فقط.

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فى السياق ذاته، عقد محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، جلسة مع الثلاثى محمود علاء وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، وحرص على إنهاء ما حدث بينهم خلال مواجهة ديكاداها الصومالى على خلفية تسديد ركلة الجزاء، واحتوى الأمر وقام بتصفية الأجواء سريعا بين الثلاثى تجنبًا لحدوث أزمات داخل الفريق.

ويواصل فريق الكرة بنادى الزمالك، تحت قيادة الصربى ميتشو، تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا للقاء مصر المقاصة المقرر إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب فى الدور ربع النهائى لكأس مصر.

وحرص «ميتشو» على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين خوفًا من الإرهاق بسبب ضيق الوقت بين ارتباطات الفريق، وتحدث ميتشو مع الجهاز المعاون بعد مباراة الصومال حول تجربة العديد من الخطط خلال المباريات المقبلة، وتعديل مراكز بعض اللاعبين.

من جهة أخرى، ينتظر «ميتشو» وصول التقرير الخاص بفريق جينيراسيون فوت السنغالى، الذى سيواجهه الفريق الأبيض فى دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يبدأ المدير الفنى الصربى فى الاستعداد مبكرًا لخصمه السنغالى عن طريق دراسة الأخير بشكل جيد، وذلك عقب الانتهاء من خوض مباراة المقاصة المقبلة فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

على جانب آخر، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، يرغب فى الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد رئيس النادى أنه يرغب فى استمرار حفنى داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا: «أريد بقاءه معنا حتى لو لعب 10 دقائق فقط فى المباراة، فهو بكل تأكيد مكسب للأبيض، وسأسعى جاهدًا من أجل إقناعه بالبقاء».