بثنائية غريزمان برشلونة ينهض من كبوته

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جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (مدريد) افتتح المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان رصيده التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين ليضعه على طريق الفوز بعد انتصاره على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 سجلها كلا من غريزمان هدفين وكارليس بيريز عند الدقيقة (56) وجوردي ألبا (60) وارتورو فيدال (77)، وذلك في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وعوض الفريق الكاتالوني بالتالي خسارته المفاجئة في مستهل مشواره في الدفاع عن لقبه ضد اتلتيك بلباو 0-1. واستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل

افتتح المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان رصيده التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين ليضعه على طريق الفوز بعد انتصاره على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 سجلها كلا من غريزمان هدفين وكارليس بيريز عند الدقيقة (56) وجوردي ألبا (60) وارتورو فيدال (77)، وذلك في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وعوض الفريق الكاتالوني بالتالي خسارته المفاجئة في مستهل مشواره في الدفاع عن لقبه ضد اتلتيك بلباو 0-1. واستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق، في حين لم يشارك الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى هذا الموسم، بينما يعاني الفرنسي عثمان ديمبيلي من إصابة عضلية وسيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.

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