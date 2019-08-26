رياضة | عاجل - باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة وريال مدريد بشأن نيمار

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ينوي التقدم بعرض قيمته 110 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع النجم الإيفواري المتألق ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، لتعويض رحيل نيمار جونيور دا سيلفا المحتمل.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الفرنسي سيرسل وفداً إلى مدينة لندن هذا الأسبوع، في الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد على التوقيع مع نيمار.

وإذا تمت تلبية طلبات باريس سان جيرمان التي تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، فسيعود نيمار إلى إسبانيا وقد يكون زاها بديله في ملعب حديقة الأمراء.