رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

وحصد نادي برشلونة أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الإسباني، بعد خسارته المفاجئة بالجولة الأولي أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل.

وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة علي ريال بيتيس:-

• إشبيلية .. 6 نقاط

• أتليتكو مدريد .. 6 نقاط

• ريال مدريد .. 4 نقاط

• بلد الوليد .. 4 نقاط

• أتليتك بلباو .. 4 نقاط

• ريال سوسيداد.. 4 نقاط

• ديبورتيفو ألافيس.. 4 نقاط

• أوساسونا.. 4 نقاط

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• برشلونة.. 3 نقاط

• ليفانتي.. 3 نقاط

• ريال مايوركا.. 3 نقاط

• سلتا فيجو.. 3 نقاط

• فياريال.. 1 نقطة

• غرناطة.. 1 نقطة

• إيبار.. 1 نقطة

• خيتافي.. 1 نقطة

• فالنسيا.. 1 نقطة

• إسبانيول.. 1 نقطة

• ليجانيس.. بدون نقاط

• ريال بيتيس.. بدون نقاط