رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكتسح فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الاسباني.
وحصد نادي برشلونة أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الإسباني، بعد خسارته المفاجئة بالجولة الأولي أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل.
وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة علي ريال بيتيس:-
• إشبيلية .. 6 نقاط
• أتليتكو مدريد .. 6 نقاط
• ريال مدريد .. 4 نقاط
• بلد الوليد .. 4 نقاط
• أتليتك بلباو .. 4 نقاط
• ريال سوسيداد.. 4 نقاط
• ديبورتيفو ألافيس.. 4 نقاط
• أوساسونا.. 4 نقاط
• برشلونة.. 3 نقاط
• ليفانتي.. 3 نقاط
• ريال مايوركا.. 3 نقاط
• سلتا فيجو.. 3 نقاط
• فياريال.. 1 نقطة
• غرناطة.. 1 نقطة
• إيبار.. 1 نقطة
• خيتافي.. 1 نقطة
• فالنسيا.. 1 نقطة
• إسبانيول.. 1 نقطة
• ليجانيس.. بدون نقاط
• ريال بيتيس.. بدون نقاط