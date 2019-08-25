الان تتابع إدارة النصر تعلن تكفلها بقيمة 10 آلاف تذكرة لمباراة السد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:14 م, 25 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 تكفلت إدارة نادي النصر بقيمة 10 آلاف تذكرة لمباراة #النصر_السد القطري والتي ستقام مساء غدٍ الاثنين في إستاد الملك فهد الدولي. وكتب حساب النادي: “تقديراً لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها ودورها مع الفريق.. تكفلت إدارة نادي النصر بقيمة عشرة آلاف تذكرة لمباراة النصر السد القطري والتي ستقام مساء غدٍ الاثنين في استاد الملك فهد الدولي. وسيتولى مجلس جماهير النصر توزيعها غداً في ملعب المباراة”.

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