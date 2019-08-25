LIVE bein بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس يلا شوت بث مباشر Yalla Shoot كورة ستار| ماتش برشلونة...

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس يلا شوت يوتيوب yalla shoot ماتش برشلونة ضد ريال بيتيس بث مباشر موبايل كورة أون لاين، بث مباشر برشلونة، نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد ريال بيتيس يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة كورة لايف اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الأسباني، حيث تتجه أنظار جميع عشاق ومحبي كرة القدم صوب ملعب الكامب نو، وذلك لمتابعة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة ستار في مباريات الجولة الثانية من الليجا.

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بث مباشر برشلونة يلا شوت kora online، سيحاول كلا من برشلونة وريال بيتيس تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من أجل كسب الثلاث المستحقة لدى الفائز في أمسية الليلة، حيث ما زال برشلونة يحقق انتصارات ونجاحات واضحة في الليجا الأسبانية في الفوز خلال الجولة الأولي من الدوري والسعي ليتصدر الترتيب، برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة لايف اون لاين.

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تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 في قمة الجولة الثانية بالدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء توقيت مكة المكرمة على ملعب الكامب نو معقل الكتالونيا.

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وسيتابع الجمهور نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الأسباني وذلك في غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريقة في لقاء الليلة، ويسعى البارسا لتحقيق فوز مهم له في مشواره نحو تحقيق اللقب، وسنكون معكم من خلال المقال للتعرف على نتيجة مباراة ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس الشوط الأول والثاني.

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تبقى القليل على انطلاق مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة لايف قناة بي ان سبورت HD بث مباشر في الجولة الثانية من الدوري الأسباني لكرة القدم.

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بعد قليل ومع انطلاق المباراة سنتابع معكم ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر الشوط الأول والثاني في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، فكونوا معنا.

انطلقت مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر الآنـ وسط حشد جماهيري كبير في مدرجات ملعب اللقاء، ويواصل كلا الفريقيت البحث عن تسجيل أول أهداف اللقاء.

استطاع اللاعب نبيل فقير تسجيل الهدف الأول لصالح فريقة ريال بيتيس عند الدقيقة الخامسة عشر من زمن الشوط الأول من عمر اللقاء لتكون النتيجة 1-0 لصالح ريال بيتيس.

ورغم تقدم ريال بيتيس بهدف نبيل فقير في الدقيقة الخامسة عشر من اللقاء، استطاع اللاعب أنطوان جريزمان من تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء ليكون أول أهدافه الرسمية مع برشلونة في الدوري الأسباني.

وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، تابعوا معنا وملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني للقاء يسدد اللاعب أنطوان جريزمان كرة قوية على يمين حارس مرمى ريال بيتيس لتسكن الشباك ليكون الهدف الثاني لبرشلونة وله في المباراة.

وفي الدقيقة 56 استطاع اللاعب كاريلز بيريز تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة لتصبح نتيجة اللقاء الآن 3-1 لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 60 عمق اللاعب جوردي ألبا جراح ريال بيتيس ليضيف الهدف الرابع لصالح برشلونة لتصبح النتيجة 4-1 لصالح برشلونة.