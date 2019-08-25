حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه بيراميدز يهزم ايتوال الكونغولى بهدف ويتأهل لدور الـ32 للكونفيدرالية تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا صورة .. الأهلى يختار التونسى على معلول نسر الموسم 2018 / 2019 مدرب الاهلى الجديد..بطولة أفريقيا تُعجّل بإعلان "خليفة" لاسارتي تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبي "موسم واحد " Advertisements 21 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك بالكاس تضاؤل فرص ظهور أوناجم مع الزمالك فى مواجهة المقاصة بالكأس فيديو وصور .. جلسة توقيع طارق محروس على عقود تدريب يد أهلى جدة

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