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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه

مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه

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بيراميدز يهزم ايتوال الكونغولى بهدف ويتأهل لدور الـ32 للكونفيدرالية

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تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

 

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صورة .. الأهلى يختار التونسى على معلول نسر الموسم 2018 / 2019

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مدرب الاهلى الجديد..بطولة أفريقيا تُعجّل بإعلان "خليفة" لاسارتي

 

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تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبي "موسم واحد "

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21 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك بالكاس

 

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تضاؤل فرص ظهور أوناجم مع الزمالك فى مواجهة المقاصة بالكأس

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فيديو وصور .. جلسة توقيع طارق محروس على عقود تدريب يد أهلى جدة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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