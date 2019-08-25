اتحاد الكرة يُعين حكام دوليين لوديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة ، تعيين حكام دوليين لمباراتىّ المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى الوديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، خاصة بعد اعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية.
واستقر شوقي غريب، على تقديم معسكر الفريق المقبل 24 ساعة ليكون يوم 1 سبتمبر بدلاً من 2 استعدادا لخوض وديتين أمام السعودية يومي 7 و 10 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لأمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
أكد شوقى غريب أن الهدف من تقديم المعسكر هو الإستفادة من الوقت ، مؤكداً أنه خصص يوم 1 سبتمبر لتجمع اللاعبين ثم التدرب فى اليوم التالي مباشرة فى ظل إقتراب بطولة أمم أفريقيا.
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