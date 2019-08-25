أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه

مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه

كشف مصدر قانونى باتحاد الكرة، أن قرار اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز الأخير، غير ملزم لاتحاد الكرة.