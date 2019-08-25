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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه
مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه
كشف مصدر قانونى باتحاد الكرة، أن قرار اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز الأخير، غير ملزم لاتحاد الكرة.
مدرب الاهلى الجديد..بطولة أفريقيا تُعجّل بإعلان "خليفة" لاسارتي
اقترب مسئولو النادى الاهلي من حسم ملف المدرب الأجنبي بعد المفاوضات المُكثفة التى اجروها على مدار الساعات الماضية لاختيار المدير الفني الجديد الذى سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر مؤخراً بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.
تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبي "موسم واحد "
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى نادي إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.
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