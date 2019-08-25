راموس يتحدث حول أزمة بيل وخاميس مع ريال مدريد

قال سرخيو راموس، قائد ريال مدريد، السبت عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بلد الوليد (1-1) إنه يجب أن “نتعلم” من هذا اللقاء، وأبرز أيضاً مشاركة كل من جاريث بيل وخاميس رودريجيز وأكد أن “استعادة أفضل مستويات لديهما دائماً ما تكون إيجابية”.

وصرح راموس من المنطقة المختلطة “اعتقد أن استعادة أفضل مستويات لاعبين مهمين أمثال بيل وخاميس أحد أفضل لاعبي العالم في وجهة نظري دائماً ما يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للفريق، هناك منافسة قوية وستكون في صالح الفريق، فهذا خيار آخر للمدرب”.

وحول الشائعات التي أثيرت حول إحتمالية انضمام البرازيلي نيمار للفريق الملكي، أوضح راموس “نيمار هو أحد أفضل اللاعبين وضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم ولكن الحديث حول لاعبين ليسوا في قائمة الفريق أراه قلة احترام بعض الشيء لهذه القائمة ولهؤلاء اللاعبين الجدد الذين يملأهم الطموح، نحن سعداء بهذه القائمة التي نمتلكها وسنرى ما سيحدث مستقبلاً”.

وعبّر اللاعب أيضاً عن حزنه لعدم التمكن من إرضاء الجماهير وإسعادهم خلال المباراة الأولى للفريق على ملعب (برنابيو)، وأوضح أن الكثير من الجماهير كانت تطمح في فوز الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية ولهذا يشعر بالأسف.

وأخيرا تحدث راموس حول مستقبل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قائلاً “كيلور بالنسبة لي أحد أفضل الحراس في العالم، أعلم أن هذا الموقف سيكون معقداً بالنسبة لزيدان ولكننا نمتلك حارسين كبار وهذا أمر جيد، نافاس حارس كبير وصديق جيد وأرغب في أن يستمر معنا”.