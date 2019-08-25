رياضة | سولشاير يكشف عن رأيه في مستوى بوجبا.. وسبب الخسارة من كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن رأيه في مستوى بوجبا.. وسبب الخسارة من كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول مستوى لاعبه الفرنسي بول بوجبا أمام كريستال بالاس، الذي حقق الفوز على اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
وقال سولشاير: "أعتقد بأن بوجبا تحسّن تدريجيًا مع مرور الوقت كما هو الحال للفريق كاملًا. كسب بوجبا الكرة بشكل مميّز قبل تسجيل الفريق الهدف الأول ونجح في القيام بعدد من التمريرات الرائعة".
يضيف سولشاير: "كلنا نعرف بأن بوغبا سيطلب الكرة دائمًا. يُدرك بوجبا بأنه خسر الكُرة [قبل هدف بالاس الثاني] ولكن هذا الأمر سيتكرّر وسيحاول بوجبا مجددًا، لا مشكلة في ذلك".
وأكمل: "نجحنا بتسجيل هدف جميل بعد أن كسب بوجبا الكُرة، ولكن كان يتوجّب علينا إدارة المباراة بشكل أفضل بعد تسجيل هدف التعادل فقد كنّا نلعب بعشرة لاعبين في آخر خمس دقائق بعد إصابة مارشيال".
واختتم: "ربما كان يتوجّب علينا تدوير وتناقل الكرة بشكل أكبر لنمنع بالاس من مهاجمتنا".