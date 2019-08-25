رياضة | سولشاير يكشف عن رأيه في مستوى بوجبا.. وسبب الخسارة من كريستال بالاس

تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول مستوى لاعبه الفرنسي بول بوجبا أمام كريستال بالاس، الذي حقق الفوز على اليونايتد بهدفين مقابل هدف.

وقال سولشاير: "أعتقد بأن بوجبا تحسّن تدريجيًا مع مرور الوقت كما هو الحال للفريق كاملًا. كسب بوجبا الكرة بشكل مميّز قبل تسجيل الفريق الهدف الأول ونجح في القيام بعدد من التمريرات الرائعة".

يضيف سولشاير: "كلنا نعرف بأن بوغبا سيطلب الكرة دائمًا. يُدرك بوجبا بأنه خسر الكُرة [قبل هدف بالاس الثاني] ولكن هذا الأمر سيتكرّر وسيحاول بوجبا مجددًا، لا مشكلة في ذلك".