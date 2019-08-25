هلالي يقتحم منافسة تحدي «الشنب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

دخل مشجع هلالي في سباق تحد مع مشجعين من الاتحاد والنصر تباهيا بأطوال شواربهم، بعد أن ظهرا في مدرجي الاتحاد والنصر خلال الموسم الماضي، وتحديدا في اللقاء الذي جمع الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وكسبه النصر 4-2.

ومع انطلاقة الموسم الحالي، ظهر (الشنب) الهلالي، في تأكيد على استمرار منافسات (الشوارب) في المدرجات.

فرق أصحاب الشوارب الثلاثة كسبت مبارياتها في الجولة الأولى أمام فرق ضمك والرائد وأبها، وهي الفرق المرشحة للمنافسة على لقب بطل الدوري للموسم الحالي بعد أن كسب الشنب (الأصفر) المتمثل في المشجع عثمان الزهراني التحدي الموسم الماضي من خلال تحقيق فريقه لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.