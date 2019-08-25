شكرا لقرائتكم المغربى عبد الكبير الوادى يصل القاهرة للتوقيع عقود انضمامه لوادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل اليوم، الأحد، المهاجم المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة، إلى القاهرة، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف وادى دجلة بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتوجه عبد الكبير إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للمبيت بها، على أن يعقد جلسة غدًا الاثنين مع مسئولو الفريق الدجلاوى للتوقيع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات مقابل 250 ألف دولار.
وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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