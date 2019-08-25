شاهد..مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا، لمباراة برشلونة أمام ضيفه ريال بيتيس، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

يبحث برشلونة عن انتصاره الأول في الليجا،

أمام ضيفه ريال بيتيس، بعدما خسر أمام أثليتك بيلباو بهدف من دون رد في المباراة الافتتاحية من الدوري، ومن المنتظر أن يشارك ليونيل ميسي قائد البلوجرانا، في المباراة بعد عودته من الإصابة.

في حين تعرض المهاجمان لويس سواريز وعثمان ديمبلي لإصابة أمام أتلتيك بلباو ولن يكونا جاهزين لمواجهة بيتيس، ليكون لدى إرنستو فالفيردي مدرب البرسا، ميسي وأنطوان جريزمان فقط في الخط الهجومي.

شاهد المباراة..