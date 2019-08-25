شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك ينفي التعاقد مع أزارو.. وينتقد أداء لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 16:48

بلغ الزمالك المصري الدور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على ديكاداها الصومالي ( 6- صفر)، في إياب الدور التمهيدي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، علما أن مواجهة الذهاب على الملعب ذاته انتهت للفريق "الأبيض" بسباعية نظيفة.



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ويلتقي الزمالك مع غينراسيون فوت السنغالي في الدور المقبل، ويرغب المارد الأبيض في استعادة لقب البطولة القارية الأهم بعد نجاحه الموسم الماضي في العودة للمنصات القارية إثر تتويجه بلقب بطل كأس الكونفديرالية الإفريقية.

وعلى رغم الفوز الكبير، أعرب رئيس الزمالك مرتضى منصور عن عدم رضاه عن أداء عدد من اللاعبين، منتقدا الأداء الفردي لأربعة لاعبين، وكشف عن رغبة صانع الألعاب أيمن حفني صانع في الرحيل عن "القلعة البيضاء" خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى منصور، رغبة ناديه في التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد احتمال فك اللاعب ارتباطه مع بطل الدوري المصري، مشدداً على أن قائمة فريقه ليس بها مكان للاعب أجنبي، فضلاً عن رفضه التعاقد مع أي لاعب كان يرتدي القميص الأحمر.

من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني عن قبول استقالة المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم، وأسند المهمة إلى مدير لجنة شؤون اللاعبين في المجلس السابق وليد العطار، كما أعلن الجنايني إقالة رؤوساء وأعضاء جميع لجان الاتحاد وأبرزها المسابقات والحكام وشؤون اللاعبين وإعادة تشكيلها.