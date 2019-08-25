شكرا لقرائتكم إلغاء الهبوط .. 3 أعذار قانونية تمكن ثلاثى قاع الدورى من البقاء بالممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إلغاء الهبوط لـ3 أسباب قانونية



كشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بنادي الداخلية كواليس الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء الهبوط عن الموسم الماضي للدوري المصري، لوجود عوار في بعض شروط المسابقة، ومخالفة مسئولي الجبلاية للقواعد التي بدأت بها المسابقة.

قال الدسوقي إن هناك 14 نادياً قدموا شكوى قبل نهاية الدوري بثلاثة أشهر يطالبون فيها اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط عن النسخة الماضية للدورى نظرا للظروف التي مرت بها المسابقة، وهو ما تجاهلت الرد عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

إلغاء الهبوط فى ميزان خبراء القانون



وقدمت أندية الداخلية وبتروجت والنجوم قدموا شكوى قبل نهاية الدوري وتحديدا في يونيو الماضي إلى محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة بإلغاء الهبوط، وطلب مركز التسوية المستندات اللازمة التي تثبت موقف الأندية الثلاثة وتم تقديمها بالفعل، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة، الذي طالبه بتقديم المستندات التي تثبت صحة موقف، قبل أن تحجز القضية للحكم منذ 3 أسابيع ويصدر فيها الحكم اليوم الأحد.

أردف، هناك 3 أسباب استندوا عليها في قرار إلغاء الهبوط وهي أن مواعيد المسابقة غير معلنة مسبقا وكان يجب أن تنتهي المسابقة على ما ابتدت عليه وهو ما لم يحدث ، حيث إن المسابقة بدأت بالسماح للأندية بقيد 25 لاعبا ثم تغير الوضع في الدور الثاني للمسابقة وأصبحت القائمة 30 لاعبا لترضية أندية بعينها، وهي الأندية التي تلم السيولة على إبرام تعاقدات جديدة.

وتابع أن ثاني الدفوع هو الاستبدال حيث كان مسموحا للأندية باستبدال لاعبين في بداية المسابقة، قبل أن يتغير الأمر ويصبح الاستبدال مفتوحا في الدور الثاني، وثالثها أزمة التحكيم بعدما كان الاستعانة بالحكام الأجانب قاصرا على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليسمح الاتحاد باستقدام حكام أجانب لكل الأندية وفي أي مباراة يطلب فيها ذلك.

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أضاف أن الداخلية كان قد حصل على 21 نقطة في الدور الأول على الشروط القديمة للمسابقة ليتغير الوضع ويتحصل على 6 نقاط فقط، بعدما استفادت الأندية الأخرى من تغيير نظام المسابقة واستغلال الميزانيات المفتوحة في تدعيم صفوفها بلاعبين جدد.

أضاف الدسوقي أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي طبقا لقانون الرياضة هو المختص بجميع المنازعات التي تنشأ بين الاندية والاتحاد الرياضي ولجأنا اليه في شهر يونيو قبل انتهاء الدوري، وراسلوا اتحاد الكرة لتقديم دفوعه في القضية ، قبل أن ينطق بالحكم في جلسة اليوم.

شدد على أن هناك عوار شديد في قيد اللاعبين والاستبدال والاستعانة بالحكام الأجانب، وكان لابد أن تكون هناك مواعيد ثابتة لبداية ونهاية الدوري ، مشيرا إلى أن اللائحة التي وصلت الأندية من الجبلاية تنص على أن القائمة 25 لاعبا ولو أراد تغييرها كان عليه أن يحصل على موافقة مكتوبة أو شفهية من الـ18 ناديا قبل تغييرها وهو ما لم يحدث، وحادت تلك القرارات عن مبدأ العدالة الكروية.

طالب المشرف على الكرة بالداخلية اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أنه سيطبق العدل مثلما وعد في المؤتمر الصحفي الأول له بعد تولي المسئولية، لأنها هي القضية الأهم في الكرة المصرية حاليا، وأرى أن حكم مركز التحكيم والتسوية هو عنوان الحقيقة.