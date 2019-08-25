شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز نظيرة شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على أيتوال دو كونغو الكونجولى فى الدور التمهيدى للبطولة بمجموعة المباراتين 5 / 1 . ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره شباب بلوزداد على ملعبه باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى لقاء الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل ، على أن يكون لقاء الإياب بالجزائر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر . ويخوض بيراميدز بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى فى تاريخه بعدما احتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 70 نقطة .

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