جاري نيفيل: ليفربول فريق مميز.. أصبحت "أتألم" من رؤية صلاح ورفاقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد الأسبق بالثلاثي الهجومي لفريق ليفربول الإنجليزي والمكون من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

نيفيل أكد خلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو أن إدارة الريدز نجحت في الحصول على 3 مهاجمين بقيمة 30 مليون جنيه استرليني وأصبحت الآن قيمة كل واحد منهم تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني.

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وأضاف لاعب يونايتد الأسبق: "الثلاثي أصبحوا مواهب رائعة، هم لاعبين مميزين، لقد تطور أدائهم بشكل مذهل".

وتابع: "ليفربول أصبح فريق جيد حقًا، ومن المؤلم بالنسبة لي أن أشاهده أصبح بهذا الشكل".

وكان ليفربول قد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على نورويتش سيتي بالجولة الأولى برباعية مقابل هدف، ثم فاز على ساوثهامبتون بهدفين لهدف قبل زيارة شباك أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.