رياضة | الداخلية يعلن حصول على حكم بعدم هبوطه مع بتروجت والنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يعلن حصول على حكم بعدم هبوطه مع بتروجت والنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الداخلية الحصول على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم هبوطه مع ناديي بتروجت والنجوم واستمرارهم في الدوري موسم 2019/2020.

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قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي إلغاء هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمراره في الدوري لتزداد الأمور صعوبة في الموسم الجديد.

وقرر مندوبو الداخلية وبتروجت والنجوم التواجد في اتحاد الكرة من أجل تعديل جدول الدوري للموسم الجديد.