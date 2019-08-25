ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أرسنال.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية صلاح

كتب: ضياء السقا

حافظ فريق ليفربول على تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من "البريميرليج".

وقدم النجم المصري محمد صلاح، أداء رائعا، ونجح في تسجيل هدفين، كما صنع لزملائه أكثر من فرصة خطيرة.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في اللقاء عن جدارة واستحقاق.

جاء الهدف الأول عبر الكاميروني جويل ماتيب فى الدقيقة 40 من خلال ضربة رأسية إثر ضربة ركنية، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي بداية الشوط الثاني حصل محمد صلاح على ركلة جزءا بعد أن جذبه دافيد لويز مدافع أرسنال من قميصه، ليسددها الفرعون المصري مسجلا ثاني أهداف اللقاء فى الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 59 سجل محمد صلاح هدفا عالميا، بعدما انطلق بالكرة من تمريرة فابينيو من منتصف الملعب بمراوغة لدافيد لويز وانطلق من الجانب الأيمن كعادته ليسددها في الزاوية البعيدة مسجلا الثاني له والثالث لفريقه.

وفى الدقيقة 84 ووسط غفلة من مدافعي ليفربول، نجح لوكاس توريرا فى تسجيل هدف الشرف للجانرز لتنتهي المباراة 3-1 للريدز.

رقم قياسي تاريخي

وحقق صلاح رقماً مميزاً بعدما سجل 3 أهداف فى النسخة الحالية من الدوري الإنجليزى الممتاز .

وتصدر الفرعون المصري قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى أول 77 مباراة رسمية مع ليفربول، برصيد 57 هدفاً، متفوقاً على فرناندو توريس 54 هدفاً، روبى فاولر 43 هدفا، دانييل ستوريدج 43 هدفا، مايكل اوين 40 هدفا.

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إشادة من كلوب

من جانبه، أشاد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بالنجم المصري، قائلا في تصريحاته عقب المباراة: “ركلة الجزاء كانت واضحة وهدف صلاح الثالث كان مذهلاً، يا له من هدف، أرى أنه قدم مباراة رائعة للغاية وأداءً مميزاً مليئاً بالطاقة والحماس والقتالية، اللاعبون قدموا المطلوب منهم تماماً”.

ترتيب الدوري حتى الآن

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 9 فى صدارة ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط، في المركز الثاني.

قائمة الهدافين

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ3، ليأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين، التي يتصدرها تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي بـ5 أهداف، يليه رحيم سيرلينج بـ 4.