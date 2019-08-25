ليفاندوفسكي يقترب كثيرا من تجديد عقده مع بايرن

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اقترب المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بشكل كبير من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم.
ويتألق ليفاندوفسكي بشكل ملفت مع النادي البافاري وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) أمس السبت في شباك شالكه.
ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عاما عقده مع بايرن حتى 2023.
وينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي مع بايرن في 2021، وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد منذ المعسكر الإعدادي للنادي الألماني في أمريكا.
وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" ، "أعتقد أننا على الطريق الصحيح، الكثير من الأمور قد تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".
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