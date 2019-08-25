ليفربول يقهر آرسنال كعادته ويتوعد لكل فرق الدوري الإنجليزي

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الأحد 25 أغسطس 2019

قام ليفربول، بتوجيه رسالة تحذير قوية بالأمس لجميع فرق البرميرليج بعد فوزه على أرسنال 3-1 ليصبح الفريق الأحمر الوحيد صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بثلاثة انتصارات على التوالي.



وتحولت المباراة إلى ما يشبه التأكيد على قوة ليفربول بعد أن عادلت تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الرقم القياسي الذي بقي عصيا على الكسر 29 عاما والمتمثل في الفوز في 12 مباراة متتالية في البريميرليغ، لكن الفوز الكبير لم يمر من دون لقطات مثيرة كان أبرزها في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

فبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف جذب البرازيلي ديفيد لويز قميص محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ليسجل المهاجم المصري من ركلة جزاء قبل أن يعود ليسجل لاحقا من مجهود فردي بعد أن شق طريقه وبسرعة كبيرة متجاوزا المدافع البرازيلي، الذي بدا بلا حول ولا قوة، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بيسراه.

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لكن لويز، المنتقل حديثا من تشلسي، لم يدع الأمر يمر مرور الكرام، وكشفت الكاميرات عقب صافرة النهاية حوارا مطولا له مع الفرعون المصري الذي أخفى شفتيه بيديه ليمنع رصد كلماته.

واكمل لويز: "لكن لدينا الآن الفار لا يمكنك تحديد القوة، والأمر صعب على الحكام. لقد رأى (الحكم) أن القميص يتم سحبه ، لا يمكنني الشكوى ، إنه أمر صعب بالنسبة لهم. إذا كنت تلعب بقميص مقاسه كبير جدًا ، فيمكنك الحصول على ركلة جزاء في كل مرة، إنه رأيه (الحكم)، أما إذا سحبت شخصًا ما بالقوة وغيرت طريقه إلى الكرة ، فسيكون الأمر مختلفا".

يشار إلى أن أرسنال نجح في التسجيل قبل النهاية عن طريق البديل لوكاس توريرا، لكن ليفربول بات في الصدارة بفارق 3 نقاط كاملة عن أرسنال الذي جمع 6 نقاط.