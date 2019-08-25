رياضة | برشلونة يحدد "بديل" ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد "بديل" ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على بديل ليونيل ميسي "المصاب" أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويدفع فالفيردي برافينيا كبديل عن ليونيل ميسي الذي يغيب عن مباراة اليوم للإصابة بعدما رفض فالفيردي المغامرة بإصابته.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكتس، إيفان راكيتيتش، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، كارليس بيريز، أنطوان جريزمان.