رياضة | التشاؤم يسيطر على برشلونة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشاؤم يسيطر على برشلونة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من التشاؤم حول مسؤلو برشلونة الإسباني في ملف ضم النجم البرازيلي، نيمار جونيور داسيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد بدأ التشاؤم يسيطر على برشلونة في قضية الحصول على خدمات نيمار جونيور صاحب الـ27 عامًا.

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ووفقًا لما يراه برشلونة حتى الآن، فإن باريس سان جيرمان لا يفضل النادي الكتالوني في أي عملية انتقالات، فمسؤلو برشلونة على يقين من أن النادي الباريسي لا يرغب في بيع الساحر البرازيلي إلى برشلونة .

وتابعت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أنه يتواجد هناك عاملان آخران قد يعرقلان الصفقة، الأول هو المستوى الاقتصادي، حيث أن برشلونة الآن ليس لديه القدرة النقدية، خصوصًا بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع جريزمان، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى رغبة نيمار في الحصول على راتب سوف يصل إلى 35 مليون يورو، والعامل الثاني أن باريس سان جيرمان لا يقدم تسهيلات للبلوجرانا، ولا تحاول وضع لاعبين في العملية لتقليل قيمة البيع المطلوبة .

من ناحية أخرى ، يعلم الجميع أن نيمار يريد العودة إلى كامب نو ، ولكن من المعروف أيضًا أن أولويته هي ترك باريس سان جيرمان قبل أي شيء آخر.