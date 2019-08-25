شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع مهاجم كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بتروجت مع أحمد كمال مهاجم كوكاكولا لتدعيم هجوم الفريق بلاعبين جيدين فى إطار خطة الإدارة نحو المنافسة والعودة سريعا لدورى الأضواء من جديد .

كان فريق بتروجت قد هبط الموسم المنقضى بعدما احتل المركز السادس عشر بالدورى برصيد 35 نقطة ، وفشل فى الإستمرار بين الكبار.

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وقد رحل عن بتروجت الإيفوارى محمد فييرا إلى الإنتاج الحربى والتنزانى حميد ماو إلى إنبى ، بينما قامت إدارة النادى بفسخ التعاقد مع كريس جادى بالتراضى فى الوقت الذى أبرمت فيه العديد من الصفقات على رأسها أحمد رؤوف مهاجم الفريق السابق وحسين حمدى مهاجم الترسانة السابق.