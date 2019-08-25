نشرة سوبر كورة.. سداسية الزمالك .. تألق محمد صلاح.. نص استقالة ثروت سويلم

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هل يُغلق الزمالك "حنفية" صفقات الصيف بعد تعيين ميتشو؟

قرر مسئولو نادي الزمالك غلق الباب أمام الصفقات الصيفية والإكتفاء بالأسماء التى ضمها مؤخرا، ووفقا لمصدر مسئول بالنادى الأبيض تم الاستقرار داخل إدارة الكرة بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى بالاكتفاء بالصفقات التى تم ضمها فى فترة الانتقالات الصيفية خلال الفترة الماضية على أن يتم عرض الأمر على الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق من أجل اعتماده بشكل رسمى بعدما أشاد المدرب الصربى بالقوام الحالى للأبيض بعد توليه القيادة الفنية للفريق منتصف الأسبوع الماضى بشكل رسمى.