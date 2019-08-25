نشرة سوبر كورة.. سداسية الزمالك .. تألق محمد صلاح.. نص استقالة ثروت سويلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
هل يُغلق الزمالك "حنفية" صفقات الصيف بعد تعيين ميتشو؟
قرر مسئولو نادي الزمالك غلق الباب أمام الصفقات الصيفية والإكتفاء بالأسماء التى ضمها مؤخرا، ووفقا لمصدر مسئول بالنادى الأبيض تم الاستقرار داخل إدارة الكرة بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى بالاكتفاء بالصفقات التى تم ضمها فى فترة الانتقالات الصيفية خلال الفترة الماضية على أن يتم عرض الأمر على الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق من أجل اعتماده بشكل رسمى بعدما أشاد المدرب الصربى بالقوام الحالى للأبيض بعد توليه القيادة الفنية للفريق منتصف الأسبوع الماضى بشكل رسمى.
قاد النجم المصرى محمد صلاح، فريق ليفربول لتحقيق الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.
الريال ضد بلد الوليد .. الملكي يسقط في فخ التعادل بالوقت القاتل
سقط ريال مدريد فى فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام ضيفه بلد الوليد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اللجولة الثانية من الدورى الإسبانى.
حصل "سوبر كورة"، على صور الاستقالة التى تقدم بها اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة والتى أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية قبولها فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر اتحاد الكرة.
كذب عمرو الجناينى القائم بمهام رئيس اتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة التى تدير الجبلاية حتى نهاية يوليو من العام المقبل، كذب ادعاءات اللجنة التى تمثل جبهة المعارضة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة برئاسة محمد الطويلة فيما يخص قرار وزير الرياضة بدمج عمل اللجنة المؤقتة مع اللجنة المفوضة من العمومية لادارة الجبلاية.
قرر مسئولو النادي الاهلي تسويق المهاجم المغربي وليد ازارو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم افريقي سوبر، وفقا لما آلت إليه مناقشات لجنة التخطيط بالنادي.
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