ماهي العوائق التي تمنع نيمار من العودة إلى برشلونة هذا الصيف؟

يبدو أن انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، لن يكون سهلاً مطلقاً كما تخيل البعض، فعلى الرغم من أن رغبة نيمار بالرحيل عن سان جيرمان باتت معروفة للجميع، ويمني النفس بالعودة مجدداً إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، إلا أن الأمور معقدة، ولن تتم بسهولة هذا الصيف.



لتصطدم رغبة النجم البرازيلي بعدة عوائق، جعلت إتمام هذه الصفقة صعباً للغاية، في ظل تعثُّر المفاوضات بين الناديين خلال الأيام الماضية، ولذلك نرصد لكم أبرز تلك العوائق التي تحول بين انتقال نيمار إلى برشلونة مجدداً في الفترة القادمة.



لاحت في الأفق بوادر اتفاق بين مسؤولي الناديين الباريسي والكتالوني حول صفقة تبادلية، بمقتضاه ينتقل فيليب كوتينيو إلى بي إس جي، مقابل اتجاه نيمار إلى برشلونة.



لكن بعد تعثُّر المفاوضات بين الناديين، أعلنت إدارة برشلونة موافقتها على إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني لمدة موسم.



المقايضة الفاشلة لم تقتصر على كوتينيو فقط، بل حاول مسؤولو باريس سان جيرمان دمج نيلسون سيميدو في الصفقة، لكنهم اصطدموا بارتباط الظهير الأيمن البرتغالي، بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.





طمع توماس توخيل مدرب سان جيرمان في تدعيم هجومه بضم عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، حال الاستغناء عن خدمات نيمار جونيور هذا الصيف.



لكن ديمبلي مع إدارة برشلونة أغلقا الباب تماماً أمام هذا الاحتمال، حيث أبدى المهاجم الفرنسي الشاب عدم تحمسه للمشروع الباريسي، بينما يرى مسؤولو البارسا أن ديمبلي ركيزة مهمة للمستقبل.



وزادت الأمور سوءاً بإصابة عثمان ديمبلي، التي ستبعده عن الملاعب عدة أسابيع، ليتأجل التفاوض حول انتقاله إلى سان جيرمان لأجل غير مسمى.



لدى النادي الباريسي إصرار شديد على تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من بيع نيمار لبرشلونة، حيث بدأت التقارير الصحفية تتحدث عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على 300 مليون يورو.





في المقابل يخطط النادي الكتالوني لضم نيمار دون مقابل مالي، لذا عرض أكثر من لاعب ضمن صفقة تبادلية، قبل أن يلين مسؤولو سان جيرمان ويطلبون 100 مليون يورو بخلاف اللاعبين المنضمين من البارسا.



وأخيراً تناقلت تقارير صحفية سعي برشلونة لضم نيمار على سبيل الإعارة، مقابل 40 مليون يورو، مع شرائه نهائياً بمبلغ يقفز بالصفقة إلى 160 مليون يورو.



مع ذلك، فإن التسريبات الصحفية في فرنسا تشير إلى استعداد أندية أخرى لإفساد هذا المزاد على برشلونة، أبرزها غريمه ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.



المصدر: عربي بوست