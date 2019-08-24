اونلاين | يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر كورة جوول رابط ليفربول الان يوتيوب مباشر sAlAh LiVeRpOoL

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شاهد بث مباشر KORA STAR لمباراة (ليفربول × أرسنال)، كورة لايف مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر بدون تقطيع، حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع فريق أرسنال بقيادة محمد النني، في قمة مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

كورة أونلاين- بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد بث مباشر مباراة محمد صلاح اليوم.

من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فابينيو، هندرسون، فاينالدوم

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خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

بينما يدخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : مايتلاند، باباستاثوبولوس، دافيد لويز، مونريال

خط الوسط : جوندوزى، ويلوك، نيلسون، سيبايوس

خط الهجوم : أوباميانج، لاكازيت

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 24 – 8 – 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف عبر قنوات بي إن سبورتس، كما يمكن متابعة بث مباشر YALLA SHOOT من خلال روابط بث مباشر عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.