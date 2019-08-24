اونلاين | يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط BEIN sport 2 تابع لايف ليفربول صلاح يسجل الهدف الأول

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يستضيف ملعب أتفيلد قمة الدورى الإنجليزى بين ليفربول وأرسنال اليوم السبت فى إطار مباريات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز فى مباراة يقودها الحكم أنتونى تايلور.وسيقام اللقاء فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة وستذاع حصرياً على beIn Sports Hd 2 ويمكنكم متابعة اللقاء على موقع الخليج 365 الرياضي KORA STAR.

ويدخل ليفربول بتشكيل متوقع كالأتى :

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فابينيو، هندرسون، فاينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

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بينما يدخل أرسنال بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : مايتلاند، باباستاثوبولوس، دافيد لويز، مونريال

خط الوسط : جوندوزى، ويلوك، نيلسون، سيبايوس

خط الهجوم : أوباميانج، لاكازيت

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