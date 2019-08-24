شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: هذا الشئ أهم من انتقال نميار لبرشلونة والان مع التفاصيل

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنه يركز في الفترة الحالية، على مبارو فريقه أمام بيتيس، ونسعى للتركيز على المباريات القادمة لأنها أكثر أهمية من الحديث حول صفقة انتقال البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان للفريق.

وأضح أن الفريق يسعى للفوز في جميع المباريات القادمة، وأن الأمور الإدارية ليس من الضروري الحديث عنها حالياً.

وكان فريقي برشلونة وريال مدريد يسعيان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.