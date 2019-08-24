شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يقترب من دخول تاريخ بالدوري الإنجليزي أمام أرسنال والان مع التفاصيل

يسعى البرازيلي فيرمينو لدهول تاريخ الدوري الإنجليزي، خلال مبارة الفريق اليوم أمام وآرسنال على ملعب أنفيلد رود، في ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز. واذا نجح فيرمينو في تسجيل هدف في مبارة اليوم، سيصبح الهداف التاريخي للاعبين البرازيليين في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد فيرمينو أيضاً بهدفين فقط عن الهداف التاريخي لليفربول في مباريات آرسنال، حيث يمتلك البرازيلي سجلاً كبيراً أمام المدفعجية بتسجيله 8 أهداف في 8 مباريات.

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