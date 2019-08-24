سوبر كورة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مجلس إدارة النادى الأهلى لحسم ملف الجهاز الفنى الجديد للفريق خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفنى المقال من منصبه على خلفية الخروج من مسابقة كأس مصر.

وقال أحمد ناجى، مدرب حراس منتخب مص السابق، منذ خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر يونيو ويوليو الماضيين يحاول دراسة المرحلة السابقة بالكامل وتقييمها بالشكل الذى يضمن له مواصلة مسيرة التدريب بالصورة التى يتمناها. وفاز النادى الأهلى بالأمس على نظيره اطلع بره بتسعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بإياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى استضافها ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى متوسط. لمعرفة حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدرب المنتخب عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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