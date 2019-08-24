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رياضة | أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 3 تشيلسي | الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 3 | والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي 2019-2020

الفتح

-

x
17:50

-

الشباب

الفيصلي

-

x
18:10

-

الفيحاء

الوحدة

-

x
19:50

-

الإتفاق

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوريتش سيتي

2

x
13:30

3

تشيلسي

مانشستر يونايتد

0

x
16:00

1

كريستال بالاس

واتفورد

1

x
16:00

1

وست هام يونايتد

-

x
18:30

-

آرسنال

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-

x
19:00

-

بلد الوليد

سيلتا فيغو

-

x
21:00

-

فالنسيا

دوري أبطال إفريقيا

النجم الرياضي الساحلي - تونس

-

x
20:00

-

هافيا كوناكري - غينيا

الرجاء الرياضي - المغرب

-

x
21:00

-

بريكاما يونايتد - غامبيا

ديكيداها أف سي - الصومال

-

x
21:00

-

الزمالك - مصر

بارما

-

x
18:00

-

يوفنتوس

فيورنتينا

-

x
20:45

-

نابولي

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