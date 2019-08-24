رياضة | أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 3 تشيلسي | الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نوريتش سيتي 2 × 3 تشيلسي | الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
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x
17:50
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الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
-
x
18:30
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آرسنال
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x
19:00
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بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
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فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
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x
20:00
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هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
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x
21:00
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بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
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x
21:00
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الزمالك - مصر
بارما
-
x
18:00
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يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي