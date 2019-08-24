شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة السلاموني تحصد ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصدت اللاعبة المصرية بسملة السلاموني، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب حالياً.

ونجحت بسملة السلاموني في خطف الميدالية الذهبية، السبت، بعد منافسة شرسة مع لاعبات من زيمبابوي والجزائر والمغرب.

ورفعت الميدالية الذهبية لـ«السلاموني» رصيد مصر إلى 67 ميدالية متنوعة 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، في صدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الإفريقية حتى الآن.

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