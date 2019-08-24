شكرا لقرائتكم أبها يضم آل عباس من النصر حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها في وقت مبكر من صباح يوم السبت، توصله إلى اتفاق لضم المهاجم صالح آل عباس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد إعارة من النصر.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : اتفقت إدارة نادي أبها مع نظيرتها في النصر على إعارة المهاجم صالح آل عباس لنادي أبها لمدة موسم رياضي واحد.

وأوضح نادي أبها أن مهاجمه الجديد سينضم إلى تدريبات الفريق بعد نهاية مباراة النصر أمام السد القطري، المقررة يوم الاثنين المقبل بمدينة الرياض في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

واستهل أبها مشواره في الموسم الجديد بالهزيمة أمام الهلال 2 - 4 مساء الجمعة، بينما افتتح النصر منافسات الموسم بالفوز على ضمك 2 - صفر مساء الخميس.