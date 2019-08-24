يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية مع نظيره ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن حسم الأبيض لقاء الذهاب بسباعية نظيفة، ليضمن بنسبة كبيرة جداً حجز مقعد فى دور الـ32 من البطولة الأفريقية. ومن المتوقع أن يبدأ الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى : محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة. خط الوسط: محمد حسن وفرجاني ساسي وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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