الترسانة يقرر إلغاء وديته أمام البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة علاء ميهوب، إلغاء ودية البنك الأهلي التي كانت من المقرر أن تنطلق اليوم على ملعب برج العرب، خلال معسكرة بالإكاديمية البحرية. برج العرب، خلال معسكرة بالإكاديمية البحرية. وخاض فريق الترسانة تحت قيادة علاء ميهوب المدير الفني مباراة واحدة أمام فاركو وانتهت بهزيمة الشواكيش بهدف دون رد وذلك خلال معسكره بالإسكندرية. فاركو وانتهت بهزيمة الشواكيش بهدف دون رد وذلك خلال معسكره بالإسكندرية. جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد من دوري القسم الثالث الموسم الماضي، ممثلا عن مجموعة الجيزة، ويلعب في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

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