الجزائرى إسماعيل بن ناصر يزين قائمة ميلان لأول مرة أمام أودينيزى

أعلن الإيطالى ماركو جيامباولو المدير الفنى، لميلان عن قائمة الفريق لمواجهة أودينيزى فى المباراة التى تجمع بين الفريقين غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

وشهدت قائمة ميلان لمواجهة أودينيزي تواجد النجم الجزائري إسماعيل

بن ناصر المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من إمبولي.

جاءت قائمة ميلان لمواجهة أودينيزى كالآتى:

أنطونيو دوناروما ، جيانلويجي دوناروما ، سونسين ، كالابريا ، كونتى ، دوراتي ، جابيا

، لاكسالت ، موساكيو ، رودريجييز ، رومانيولي ، بن ناصر ، بونافينتورا ، تشالهانوجلو ، كيسي ، كرونيتش ، باكيتا ، كاستيخو ، لياو ، بيونتيك ، سيلفا ، سوسو .

وكان أنهى فريق ميلان مشواره فى الدورى الإيطالى الموسم الماضى وهو يحتل المركز الخامس برصيد 68 نقطة.