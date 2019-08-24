شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يلجأ لحارس برشلونة السابق تحسبًا لرحيل «نافاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد نادي ريـال مدريد البديل المرغوب لتعويض الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، في حالة أصر على الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة «نافاس» في مغادرة الفريق بعد تراجعه لمركز الحارس الثاني خلف ثيبو كورتوا.

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وحسب صحيفة «ماركا»، الإسبانية، يرغب ريـال مدريد في التعاقد مع حارس صاحب خبرات ليكن بديلًا لـ«كورتوا»، وهو ما وجده النادي في الإسباني المخضرم بيبي ريينا، حارس برشلونة وليفربول ونابولي السابق، والحارس الثاني حاليًا لميلان الإيطالي.

ويعتبر صاحب الـ 36 عامًا أحد الأسماء المفضلة لدى مسؤولي الميرنجي، فيما لا يعتقد أنه سيمانع اللعب في مدريد، رغم ارتباطه بعقد مع ميلان حتى 2021. وقد يلعب راتبه دورًا في إقناع ميلان بالتخلي عنه، إذ يحصل على 6 ملايين يورو سنويًا، وهو المبلغ الذي يعتبر كبيرًا بالنسبة لميلان الذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب قانون اللعب المالي النظيف، لذا فقد يحبذ النادي الإيطالي التخلي عن الحارس بسبب راتبه المرتفع.

وتبقى المشكلة الأهم للروسينيري هي إيجاد بديل للإسباني يوفر قدرًا جيدًا من الطمأنينة بشكل سريع قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.