شكرا لقرائتكم خبر عن الدراويش يختتم معسكر أكتوبر ويعود للإسماعيلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءاً بنهاية ودية إنبى على ستاد بتروسبورت على أن يتوجه اللاعبين للإسماعيلية بعدها لبداية المرحلة الثالثة والأخيرة للاستعداد لبطل ليبيا.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الاعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم واجه البلاستيك مساء أمس الجمعة ويلاقى انبى اليوم السبت .

ومن المقرر أن يلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الاخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

Advertisements

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.