رياضة | نيمار يصدم ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يصدم ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شروطه للانضمام إلى نادي جديد في ظل وجود اهتمام كبير بالتعاقد معه من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه على الرغم من صعوبة عقد اتفاق مع باريس سان جيرمان فإنه لن يكون من السهل إرضاء نيمار بعد أن حدد شروطه للتوقيع مع أي ناد جديد والتي تعتبر مرتفعة بشكل كبير بالنسبة للرواتب في ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار اشترط أن يحصل على عقد مدته خمس سنوات مقابل راتب 35 مليون يورو في الموسم الواحد مما يعتبر فجوة كبيرة في الرواتب بين اللاعبين في أي من برشلونة وريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يمانع هذا الشرط، حيث يعتبر أن نيمار يستحق هذا المبلغ الكبير نظرًا لقيمته الفنية العالية وحاجة الملكي للتعاقد معه.