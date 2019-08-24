بعد الفوز على بطل السودان بتسعة أهداف.. محمد يوسف يكافئ لاعبي الأهلي بهذا القرار

منح الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام عقب الفوز على إطلع بره من جنوب السودان. وقرر يوسف عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري. وفاز الأهلي على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ ليتأهل لدور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا. Advertisements برة بنتيجة 9-0 في إيداب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال أفريقيا. ويعد انتصار الأهلي هو الأكبر في تاريخ الأندية المصرية خلال مشاركتها بدوري أبطال أفريقيا، متخطيا فوز الإسماعيلي على فريق حي العرب السوداني بالدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2000. وكان الفوز الأكبر للأهلي في تاريخ مشاركته بالبطولات الأفريقية عام 1977، على حساب المدنة الليبي بنتيجة 7-2 في دور الـ16 من منافسات دوري الأبطال.

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