الامارات | النصر يدشن الدوري السعودي بالفوز ويخسر خدمات هدافه حمدالله

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدشن الدوري السعودي بالفوز ويخسر خدمات هدافه حمدالله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي النصر عن إصابة لاعبه عبدالرزاق حمدالله بالتواء في القدم، خلال مباراة الفريق أمام ضمك أول من أمس، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وكان حمدالله سجل الهدف الثاني للنصر في المباراة الافتتاحية للمسابقة هذا الموسم، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(العالمي) 2 /‏ صفر، ليستهل حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة الذي فاز به في الموسم الماضي على أفضل وجه.

ولم يتمكن حمدالله من استكمال اللقاء، حيث خرج في الدقيقة 71، ليحل بدلاً منه اللاعب فراس البريكان. ولم يوضح النادي فترة غيابه، كما كشف على موقعه في (تويتر) أن الفحوص الطبية التي أجراها لاعبه سلطان الغنام أثبتت معاناته من ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. وشهدت مباراة ضمك استبدال الغنام في الدقيقة 59، لينزل حمد آل منصور بدلاً منه.