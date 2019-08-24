شكرا لقرائتكم خبر عن إطلع برة بعد الخسارة بتسعة أهداف من الأهلى : "الثقة الزائدة السبب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مايكل موريس المدير الفني لفريق إطلع بره بطل جنوب السودان أن الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونجح في تحقيق الفوز العريض"، متابعاً "كنا أفضل في المباراة الأولى التى خسرناها برباعية نظيفة وعلى الرغم من الراحة التي حصلنا عليها إلا أن الثقة الزائدة كلفتنا الخسارة".

وواصل "كنت أتابع الأخبار عن فريق الأهلي وعلمت أن هناك لاعبون عائدون وسيشاركون في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم" ، وأتم "الأهلي فريق كبير واستفزنا من مواجهته وهذه التجربة ستمنح الخبرات في المباريات المقبلة".

وحقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على "إطلع بره" بتسعة أهداف نظيفة مساء اليوم ،الجمعة، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

أهداف الاهلي سجلها ، حسين الشحات "هاتريك" وحمدي فتحي " هدفين" وصلاح محسن " هدفين" وأحمد فتحي هدف فيما سجل التاسع مصطفى سليم لاعب "إطلع بره" بالخطأ في مرماه.

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وبذلك يتأهل الاهلي لدور الـ32 في البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.