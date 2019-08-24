اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 23 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا بجانب الحصول على مكافأة الكونفدرالية.
زيزو يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة ديكاداها للإصابة
حصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب شعوره بآلام بسيطة في القدم وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح زيزو راحة من أجل الجاهزية في الفترة المقبلة.
طارق حامد خارج حسابات الزمالك فى مواجهة ديكاداها الصومالى
خرج طارق حامد لاعب وسط الزمالك من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها غداً السبت، على استاد برج العرب، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وأكد مصدر بالجهاز الفنى للزمالك أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في مباراة المقاصة المقبلة في كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ولن يشارك في لقاء بطل الصومال.
أيمن حفنى خارج مران الزمالك لليوم الثانى بعد اقترابه من المقاصة
حصل أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، على راحة لليوم الثانى على التوالي من التدريبات الجماعية للفريق، وذلك رغم استعدادات الفريق لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب بسباعية نظيفة ولم يتواجد حفنى فى اللقاء.
ميتشو يضم ساسى وعبد الله جمعة لقائمة مواجهة ديكاداها
أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام غدا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا وشهدت قائمة الزمالك عودة فرجانى ساسى بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى لصالح الزمالك بسباعية نظيفة وكذلك عبد الله جمعة.وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ديكاداها كالتالى:
محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجانى ساسي - محمد عنتر - إسلام جابر - أوباما- شيكابالا - بامبو - أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
الزمالك يحصل علي مليون و5 آلاف دولار مكافأة التتويج بالكونفدرالية
تسلم مسئولو الزمالك ما يقرب من مليون دولار و5 آلاف دولار من الاتحاد الأفريقى بكرة القدم "كاف" وهم عبارة عن مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية الماضية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحيةوقام الاتحاد الأفريقى بتحويل قيمة المكافأة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بتسليمها إلى نادى الزمالك الذى كان من المفترض أن يحصل عليها بعد شهرا على أقصى تقدير من التتويج باللقب قبل أن تتأخر المكافأة نتيجة انشغال الكاف فى الأمور المختلفة بالمرحلة الماضية.
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