شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 23 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: مصدر أهلاوى يكشف لـ"سوبر كورة" حقيقة مفاوضات الأحمر مع عمر السومة ارتبط اسم السوري عمر السومة مهاجم الأهلى السعودي بالإنتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد فتح ادارة الأهلي لملف التعاقد مع مهاجم اجنبي من جديد. وتواصل سوبر كورة مع مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ليكشف حقيقة اقتراب السومة من القلعة الحمراء. طه إسماعيل : اختيار مدرب الاهلى أمر صعب والـCV لا يكفى كشف طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أنه من الصعب اختيار مدير فنى للقلعة الحمراء خلال المرحلة الحالية عقب رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى والخسارة من بيراميدز بهدف مقابل لا شئ وتوديع بطولة كأس مصر. Advertisements غادر رامى ربيعة مدافع فريق الاهلى أرض ملعب برج العرب بعد مرور 25 دقيقة بسبب الإصابة ودخل بديلة أيمن أشرف من مباراة إطلع بره والتي تأتى فى إطار مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة. الأهلي يستعرض عضلاته ويزور شباك "إطلع بره" 9 مرات بدوري الأبطال حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، محققا رقم قياسى بأكبر نتيجة يحققها فريق مصري فى البطولات القارية، بعد التفوق على حرس الحدود الذى فاز 8 ـ 1أمام جابوروني يونايتد من بوتسوانا فى إياب دور الـ16 الإضافى للكونفدرالية نسخة 2010. عماد متعب: إضاعة الفرص تزيد الضغط على " أزارو " أكد عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن كثرة إضاعة الفرص أمام المرمي في المباريات تمثل الضغط الكبير على المهاجم المغربى وليد أزارو بسبب عدم قدرته على إنهاء الفرص بشكل جيد ولا بد من التدريب عليها بشكل منفرد .

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