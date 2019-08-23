اعتراف مثير لكريستيانو رونالدو عن العشاء مع ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال البرتغالي كريستيانو رونالدوا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فيما يبدو أنه اعتراف صريح منه، إنه استفاد هو والأرجنتيني ليونيل ميسي من منافساتهما الحامية والطويلة في ملاعب كرة القدم.

الغريب في اعترافات كريستيانو رونالدو الأخيرة، أنه لم يسبق له أن تناول العشاء مع نجم برشلونة، مشيرا أنه لن يواجه أي مشكلة في ذلك في المستقبل، وفقا لما ذكره موقع “جول” المتخصص في أخبار كرة القدم ونجومها.

كريستيانو الذي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، عبر خلال تصريحات له لقناة “تي في آي” البرتغالية عن إعجابه بمسيرة ليونيل ميسي وأدائه الاحترافي حتى الآن، مضيفا أن قائد منتخب الأرجنتين قال إنه واجه بالفعل مشكلة عندما غادرت أنا الدوري الإسباني لأنها منافسة يقدرها.

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رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما أضاف: إنها منافسة جيدة موجودة في عالم كرة القدم، لكنها ليست استثنائية، فقد كان لنجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان منافسين في عالم كرة السلة، كما كان هناك منافسة رائعة في سباقات “الفورمولا 1” جمعت بين البرازيلي آيرتون سينا والفرنسي ألان بروست، والنقطة المشتركة الوحيدة بين جميع المنافسات الكبيرة في هذه الرياضات هي أنها منافسة سليمة وصحية.

يشار إلى أن رونالدو وميسي يحتلان مركز الصدارة في كرة القدم منذ أكثر من عقد، حيث فازا بـ10 كرات ذهبية متتالية، قبل أن تنتهي مسيرتهما بفوز لوكا مودريتش بالجائزة الفردية الأولى في عام 2018.

اللاعبان احتلا صدارة الدوري الإسباني منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث لعب رونالدو دورا مهما مع فريق ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 قبل انتقاله إلى يوفنتوس.

رونالدو قال أيضا: إن هناك الكثير من الإعجاب بين الاثنين، مشيرا إلى أنه يعتقد أنهما يدركان أنهما ساعدا بعضهما البعض على الارتقاء بمستوياتهما كثيرا، وأضاف “ميسي يجعلني لاعبا أفضل والعكس صحيح.. وعندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره”، كما ذكرت “فرانس برس”.

لاعب ريال مدريد السابق شدد على أن الاحترام المتبادل يسود العلاقة بينهما، وقال: إنه لن يكون لديه مشكلة في الجلوس لتناول العشاء مع ميسي في مرحلة ما في المستقبل، وأنه لن يعارض ذلك.. لدي علاقة مهنية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم نفس اللحظات منذ 15 عاما.