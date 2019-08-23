الان تتابع الإصابات تربك معسكر النصر قبل موقعة السد #النصر_السد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبدالعزيز السديري-الرياض
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لخوض معتركه الآسيوي أمام السد القطري مساء الاثنين المقبل في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.
وتوجد شكوك كبيرة حول مشاركة عدد كبير من نجوم الفريق في لقاء الاثنين؛ ويأتي على رأس القائمة هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام اللذان تعرضا للإصابة خلال مواجهة الفريق الأخيرة دورياً أمام ضمك مساء البارحة.
كما توجد ضبابية حول مشاركة الغائبان منذ بداية الموسم يحيى الشهري وقائد الفريق عمر هوساوي؛ فيما أكدت الأنباء الأخيرة جاهزية الغائب الآخر عبدالعزيز الجبرين بشكل تام.
وسيعاني البرتغالي روي فيتوريا في إيجاد البدلاء المناسبين لتعويض الأسماء الغائبة، حيث يعاني أصفر العاصمة من تفاوت كبير في الامكانيات بين القائمة الاساسية ودكة البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تربك معسكر النصر قبل موقعة السد #النصر_السد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.